Paolo Nicolato è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale della Lettonia. L'ex ct della Nazionale italiana Under 21 ha accettato l'offerta dei baltici. Tra i suoi assistenti, riporta Gianluca Di Marzio, ci sarà anche Massimo Paganin, ex giocatore di Inter e Atalanta.

"Nicolato ha lasciato l'impressione di una personalità molto forte, è informato nelle sfumature tattiche del calcio, comunicazione e auto-presentazione molto convincenti. Per noi era molto importante che l'allenatore potesse vivere in Lettonia tutto il tempo, non solo sporadicamente. Sono sicuro che abbiamo fatto la scelta giusta e il contributo al calcio lettone sarà permanente", le parole del Presidente della Federcalcio lettone Vadmis Lashenko.