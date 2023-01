Jesse Marsch, manager del Leeds United, ha chiesto pubblicamente ai tifosi della sua squadra di modificare il coro dedicato a Willy Gnonto, in cui si allude alle dimensioni del pene dell'ex attaccante dell'Inter. L'ultima strofa della canzone contiene un passaggio hard che ha fatto storcere il naso a 'Kick it out', associazione che combatte le discriminazioni nello sport, che ha denunciato che "questi stereotipi sono dannosi e offensivi e non è così che si esprime il supporto a un calciatore". Motivo per cui ieri è sceso in campo l'allenatore statunitense con un appello: "Nel nostro sport è importante mantenere alti livelli di rispetto - le sue parole in conferenza stampa prima della sfida all'Aston Villa -.