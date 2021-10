Leboeuf ridimensiona Conte: “Ha fatto giocare al top Lukaku. Ma non se ne vanti”

L'ex difensore dei Blues: "Ha sbagliato a dire quelle cose, dovrebbe fare un passo indietro"

Frank Leboeuf, ex difensore del Chelsea, ha difeso il tecnico dei Blues Thomas Tuchel dalle critiche di Antonio Conte in merito all'impiego di Romelu Lukaku: "Ha sbagliato a dire certe cose. In un certo senso si stava anche vantando di questa cosa, dicendo qualcosa come: 'Ho fatto bene, sono stato in grado di far giocare Romelu Lukaku al meglio'. Il che è giusto, il che è completamente giusto e ha fatto molto bene. Ma se leggi tra le righe, allora dice che Tuchel non ci è riuscito. E come ex allenatore del Chelsea, a un certo punto dovresti fare un passo indietro e smettere di vantarti", ha dichiarato a ESPN FC il francese, notoriamente non un estimatore dell'ex tecnico nerazzurro.