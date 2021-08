L’azzardo di Neto: “Gabriel Barbosa è allo stesso livello di Haaland”

L'ex giocatore del Corinthians: "Il norvegese fa tutto col sinistro, sembra l'attaccante del Flamengo"

Commentando la vittoria del Borussia Dortmund sull'Eintracht Francoforte per 5-2, propiziata anche da una doppietta di Erling Braut Haaland, l'ex giocatore del Corinthians José Ferreira Neto arriva ad azzardare un parallelo tra il norvegese e l'attaccante del Flamengo Gabriel Barbosa: "Haaland fa tutto con il sinistro, ruba palla e dà cinque tocchi al pallone, in velocità. Sembra Gabigol. Non volendo paragonarli, ma sono dello stesso livello, solo Tite non lo vede", le sue parole a TV Band.