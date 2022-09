Pentito per essere rimasto all'Inter la scorsa stagione, quando Simone Inzaghi gli aveva promesso uno spazio che poi non ha mai realmente avuto in campo, Matias Vecino ha ritrovato il sorriso grazie alla Lazio, in uno spogliatoio dove non ha fatto fatica ad ambientarsi: "È stato semplice grazie ai compagni che mi hanno fatto sentire subito bene - le parole del centrocampista uruguaiano in conferenza stampa prima della gara di Europa League contro il Midtjylland -. Hysaj era l'unico che conoscevo, ma è stato tutto semplice anche grazie all'aiuto del mister e del suo staff".