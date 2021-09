Lazaro esulta dopo il successo sul Barça: “Notte indescrivibile”

L'ex esterno dell'Inter esulta

Non ci crede nemmeno lui Valentino Lazaro: il Benfica strapazza il Barcellona in una gara mai in discussione. La felicità dell'ex esterno nerazzurro traspare in un post pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Notte indescrivibile allo Stadio Da Luz", con a corredo una foto che lo vede contrastare con la massima grinta e determinazione il diretto avversario.