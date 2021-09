Lazaro, esordio vincente al Benfica: “Felice del debutto con questa maglia”

L'austriaco in prestito dall'Inter commenta così sui social il suo esordio con la casacca del Benfica

Esordio vincente per Valentino Lazaro con la maglia del Benfica, nel roboante 5-0 rifilato dagli ospiti ai padroni di casa del Santa Clara. Per l’ex nerazzurro ingresso in campo al 72’: “Molto felice di aver giocato la mia prima partita con la maglia del Benfica e per la vittoria”, le parole del laterale ex Inter.