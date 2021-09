Lazaro dice grazie al Benfica: “Non vedo l’ora di giocare”

L'esterno austriaco entusiasta per la sua nuova avventura in Portogallo

Valentino Lazaro, dopo un lungo corteggiamento, ha detto sì al Benfica e oggi, attraverso i suoi social, ringrazia il club lusitano per l'accoglienza riservatagli. "Grazie per la bellissima accoglienza qui a Lisbona - ha scritto l'austriaco -. Il numero 22 sulla schiena, il simbolo del Benfica sul petto… non vedo l'ora che arrivi la mia prima partita!".