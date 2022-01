L’Anversa pareggia, Radja sbotta: “Non si cambia mai una squadra vincente”

Il belga furioso dopo il pari con il Sint-Truidense: "Il presidente era arrabbiato, giustamente"

L'Anversa è stato fermato sul pareggio per 1-1 dal Sint-Truidense nel match di campionato di qualche giorno fa e a Radja Nainggolan il risultato non è andato giù. E l'ex Inter non ha fatto nulla per trattenere la rabbia: dopo la partita, le telecamere hanno colto il Ninja inveire presumibilmente contro l'allenatore Brian Priske con una frase inequivocabile: "Non si cambia mai una squadra vincente", accompagnando il tutto con un'imprecazione in inglese: "Fu***ng hell".