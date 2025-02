Alla vigilia della sfida di playoff contro l'Anderlecht, José Mourinho, tecnico del Fenerbahçe, ha trovato il modo di dire la sua sulla bufera nata in Turchia, dove si è fatto portabandiera dell'offensiva mediatica contro il Galatasaray, club eterno rivale dei gialloblu di Istanbuò: "Se siete soddisfatto della situazione attuale, probabilmente sto facendo il male del calcio turco. Ma se non volete che i vostri figli crescano imparando questo, penserete il contrario. Qui milioni di persone amano il calcio e si rendono conto che sono d'aiuto".

Non manca una risposta in pieno stile Special One a Mauro Icardi, col quale è nato un siparietto social a distanza nei giorni scorsi: "È il migliore in assoluto. Dal momento che è anche un grandissimo GOAT, preferisco non commentare, sto zitto e accetto la cosa". Resta da capire quanto fosse voluto l'accenno al termine GOAT e quanto sia riferito all'acronimo 'Greatest Of All Times' o al suo significato originario in lingua inglese...