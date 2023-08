Nuove esperienza in Serie B per Sebastiano Esposito, passato dall'Inter alla Sampdoria a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione. Attraverso un post su Instagram, Seba non nasconde tutta la sua carica per la nuova avventura, salutando anche il Bari dopo l'ultima avventura in prestito della passata stagione: "Sono stati solo pochi mesi, ma è stata comunque un’esperienza forte, intensa, emozionante. Sul campo e non solo. Perché Bari città mi è rimasta nel cuore. Il sogno promozione è sfumato all’ultimo istante ma l’emozione di averla sfiorata rimane addosso. Grazie La Bari. Adesso inizia un capitolo nuovo della mia carriera, e scegliere la Sampdoria è stato facilissimo per storia, tradizione, tifoseria, stadio, ambizioni. Mi sento pronto, non vedo l’ora di cominciare".