Con il mercato chiuso, l'unico modo per accordarsi con nuovi calciatori è far ricorso al mercato degli svincolati. Come sta facendo l'Internacional, in Brasile, che è alla ricerca di un terzino sinistro. Gli occhi sono caduti anche su Dalbert, svincolato dall'Inter, che avrebbe ricevuto anche un'offerta dal Colorado, ma non andata a buon fine, come rivelato dal suo agente. "Ho già parlato con l'Inter a proposito di Dalbert, ma non avevo proposte. Era circa tre settimane fa. Ma non abbiamo fatto progressi in termini di valori”, ha rivelato poco più di 20 giorni fa Emerson Figueiredo, rappresentante dell'atleta, a Revista Colorada.