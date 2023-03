Lo stadio San Siro e le sue esultanze storiche in maglia nerazzurra. Anche Mauro Icardi sui social ha voluto omaggiare l'Inter nel giorno del suo 115esimo compleanno con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. L'ex capitano, ora in forza al Galatasaray, non perde occasione per mostrare il suo legame con il mondo nerazzurro, nonostante l'addio tanto discusso nell'estate del 2019.