"Una figura unica, indimenticabile che ha unito passione, talento e umiltà". Comincia con questa parole il comunicato di omaggio dell'Inter per Giacinto Facchetti, icona nerazzurra nata il 18 luglio del 1942. "La sua storia è legata indissolubilmente all'Inter - viene sottolineato -. Una storia iniziata nel 1961, quando fece il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra. Nato attaccante, Helenio Herrera lo trasformò in terzino. Da quel momento Giacinto rivoluzionò completamente il ruolo, diventando il prototipo dell'esterno moderno e aprendo di fatto una nuova era.

Attento e solido in fase difensiva, era invece devastante nelle proiezioni offensive. In carriera in 634 presenze realizzò 75 reti, prova di come realmente fosse un attaccante aggiunto. Divenne un'icona dell'Inter con cui vinse quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Italia. Un campione dentro e fuori dal campo, il suo esempio e il suo ricordo ci accompagnano ancora oggi e sono per sempre nell'immaginario collettivo di tutti i tifosi nerazzurri. Dopo il calcio giocato fu dirigente prima e presidente poi: sempre all'Inter, sempre un punto di riferimento per tutti. Tanti auguri, Cipe!".