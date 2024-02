Per sua stessa ammissione, il sogno di Danilo D'Ambrosio era quello di chiudere la carriera all'Inter. Ma di fronte all'impossibilità di trovare un accordo per il rinnovo di contratto con i nerazzurri, l'esperto difensore ha sposato con grande entusiasmo il progetto del Monza la scorsa estate, come spiegato dal suo agente Vincenzo Pisacane ai microfoni di Radio TV Serie A: "Danilo ha fatto una scelta quando è andato al Monza, Galliani e Palladino lo hanno voluto fortemente. È contentissimo e spera di poter dare ancora di più e di giocare per qualche anno", le parole del procuratore.