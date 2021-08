Karamoh è fuori dal progetto Parma: l’entourage cerca una sistemazione tra Francia e Inghilterra

Il giocatore ambisce ad un club in cui può rendersi protagonista in prima persona per riscattare le recenti povere prestazioni in termini realizzativi, per questo ha già rifiutato due proposte

Niccolò Anfosso

Non sarà a Parma il futuro del jolly offensivo Karamoh. Le ultime due stagioni sono state abbastanza negative, tant'è che il classe ‘98 è stato escluso dal progetto tecnico. Il suo entourage lavora costantemente per trovargli una sistemazione e le destinazioni maggiormente calde sono quelle che portano in Francia a Saint-Etienne e Lille, mentre in Inghilterra c'è stato un sondaggio del Crystal Palace. I colleghi di Parmalive.com riferiscono che, nonostante la volontà di andare via, un paio di proposte siano già state rifiutate dal giocatore, che ambisce ad un club in cui può rendersi protagonista in prima persona per riscattare le recenti povere prestazioni in termini realizzativi.