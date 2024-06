Dodici anni dopo il suo arrivo in italia, Juan Jesus è finalmente cittadino italiano. Il difensore ex Inter, ora al Napoli, annuncia così sui social di aver ottenuto la cittadinanza, raccontando il legame con il nostro Paese: "Oggi è un giorno per me importante. In 12 anni l’Italia mi ha dato tutto: lavoro, amore, amici e famiglia. Qui ho trovato la mia vita, il mio destino e il mio futuro. Ho visto e ammirato le Alpi e le isole, le città, l’arte e la bellezza. Ho vissuto a Milano, a Roma dove è nato mio figlio, e ora mi sveglio guardando la meraviglia di Napoli.

Con questa maglia ho vinto uno scudetto e realizzato un sogno che rimarrà per sempre nel mio cuore. Sono grato per quanto vissuto, sono ansioso di provare ancora queste emozioni e tremendamente orgoglioso di annunciare che da oggi il vostro paese è anche un pochino il mio. Dopo tanti anni ho ottenuto la cittadinanza italiana. Prometto di continuare ad amare e rispettare la vostra Costituzione e la vostra storia così come ho sempre fatto nel mio Brasile che rimane la mia terra. Lì sono nato e cresciuto, qui sono diventato uomo. Grazie Italia!! Juan Jesus - da oggi anche Giovanni Gesù ".

L'italobrasiliano qualche mese fa è stato protagonista di un brutto litigio in campo con Francesco Acerbi, poi risoltosi con l'assoluzione dalle accuse di razzismo per il nerazzurro.