Jovetic segna all’esordio in Bundesliga entrando nella storia con il rumeno Raducioiu

Un gran risultato per il fantasista montenegrino che è andato a segno per almeno una volta in tutti e cinque i top campionati europei

È bastata la partita d'esordio al montenegrino Stevan Jovetic per sbloccarsi in Bundesliga con la maglia dell'Hertha Berlino. Il fantasista è andato a segno contro il Colonia dopo 6' dall'avvio del match. La marcatura in terra tedesca lo inserisce di diritto nella storia, visto che è l'unico giocatore, in compagnia del rumeno Florian Raducioiu, ad essere andato a segno almeno una volta nei top cinque campionati europei: 41 reti in Serie A (35 con la Fiorentina, 6 con l'Inter), 8 in Premier League (Manchester City), 6 ne LaLiga (Siviglia) e 18 in Ligue 1 (Monaco).