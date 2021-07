José Fonte: “Joao Mario al Benfica? Credo abbia fatto la scelta migliore”

Il difensore del Lille ha detto la sua sulla decisione professionale dell'ex Inter

Parlando a SportTV prima della partita all'Estádio Algarve con il Lille, José Fonte ha commentato la scelta del connazionale Joao Mario di accasarsi al Benfica dopo l'esperienza allo Sporting Lisbona: "Per il tifoso è e sarà sempre difficile. Non è stata la prima, né sarà l'ultima volta che un giocatore lascerà lo Sporting per il Benfica. Noi professionisti dobbiamo prendere delle decisioni e, senza conoscere i contorni la trattativa, credo che Joao Mario abbia fatto la scelta che riteneva migliore per lui. Jorge Jesus crede in lui e lo conosce già bene. È una stella".