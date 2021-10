Jorge Jesus: “Joao Mario abituato ad essere campione. L’Inter lo pagò 45 mln”

L'allenatore del Benfica: "Joao è entrato in questa squadra come un guanto. E io so quali sono le sue migliori qualità"

Christian Liotta

Alla vigilia del match contro il Portimonense, il tecnico del Benfica Jorge Jesus ha parlato ampiamente di Joao Mario e del suo ottimo impatto con la maglia del club Encarnado in conferenza stampa: "È un giocatore del quale tutti conoscono del suo passato, non solo allo Sporting ma anche fuori. È un giocatore che all'Inter è costato 45 milioni di euro, è abituato ad essere campione; abbiamo pensato che fosse il giocatore ideale per ricoprire quel ruolo e può ricoprire vari ruoli in squadra. È entrato nel Benfica come un guanto, si è adattato bene. Aiuta anche il fatto di aver lavorato con lui, di averlo conosciuto, di sapere quali sono le sue migliori qualità e come ottenere il meglio da lui".