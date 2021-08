Joao Mario trascina il Benfica ai playoff UCL: “Abbiamo centrato l’obiettivo”

L'ex Inter ha trovato la via del gol nel match contro lo Spartak Mosca: "Bello segnare nel primo match coi tifosi"

Subito protagonista al primo impegno ufficiale con la maglia del Benfica, Joao Mario festeggia la qualificazione agli spareggi di Champions League dopo la vittoria contro lo Spartak Mosca propiziata anche da un suo gol. Nel dopopartita, l'ex centrocampista dell'Inter ha espresso tutta la sua soddisfazione: "È sempre speciale riuscire a segnare nella prima partita con i tifosi. A proposito, devo ringraziarli per il supporto, perché tutta questa forza in campo fa la differenza. Abbiamo centrato un obiettivo. Sapevamo di essere avvantaggiati dopo la vittoria a Mosca, ma complimenti alla squadra perché ha lottato e ha ottenuto la vittoria. Conosco bene le idee del mister, so cosa gli piace".