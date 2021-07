Joao Mario, testa al Benfica: “Concentrato sul primo obiettivo stagionale”

Il portoghese visita lo stadio Da Luz e ringrazia il club per avergli mostrato "qualcosa in più" della sua storia

Incurante della pessima accoglienza da parte di un gruppo di tifosi biancorossi, Joao Mario scrive un nuovo messaggio su Twitter da neo giocatore del Benfica. Nelle sue parole c'è un ringraziamento al club in particolare "per avermi mostrato qualcosa in più della tua storia. Da questo momento in avanti, la concentrazione è totale per il primo grande obiettivo di questa stagione", con tanto di foto all'interno dello stadio Da Luz. Il riferimento è alla qualificazione in Champions League.