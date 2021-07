Joao Mario sposa il Benfica: “Che sia l’inizio di un grande e lungo viaggio”

Il portoghese esprime tutta la sua soddisfazione per il ritorno in patria dopo l'addio all'Inter

C'è il Benfica nel presente e nel futuro di Joao Mario dopo l'addio all'Inter con la risoluzione del contratto: "Molto felice per il primo giorno da giocatore del Benfica - ha scritto il portoghese su Twitter, celebrando la fresca firma fino al 2026 -. Arrivo con tanta voglia, determinazione e voglia di dare sempre il 200% di me stesso per il Club. Che sia l'inizio di un grande e lungo viaggio insieme".