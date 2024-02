Nasce una nuova Coppa del Mondo riservata agli Over 35, che si terrà quest'estate in Inghilterra. Lo annuncia il tabloid britannico Daily Mail aggiungendo che il torneo si svilupperà nell'arco di una settimana, con sette partite da giocare in un unico stadio. La competizione sarà riservata ai giocatori con età superiore ai 35 anni e che hanno giocato almeno 100 partite con le proprie Nazionali. A prendere parte al torneo, organizzato dall'Elite Players Group e che prenderà il nome di EPG Cup, saranno le selezioni di Inghilterra, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e Uruguay.

I capitani di ogni paese sono i fondatori dell'EPG: Steve McManaman guiderà l'Inghilterra, insieme ad Esteban Cambiasso (Argentina), Emerson (Brasile), Christian Karembeu (Francia), Kevin Kuranyi (Germania), Marco Materazzi (Italia), Michel Salgado (Spagna) e Diego Lugano (Uruguay).