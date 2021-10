Il Times incorona Conte: “Gli Europei mostrano la sua influenza sul gioco”

Lo studio del giornale britannico sull'influenza dell'ex tecnico interista

Il "The Times" riconosce i meriti di Antonio Conte . Secondo il prestigioso giornale britannico, infatti, "la riscoperta degli esterni agli ultimi Europei mostra l’ultima influenza di Conte sul gioco del calcio", come da titolo di un articolo.

La difesa a tre in 15 squadre dell'Europeo mostrano "un cambiamento significativo, in assoluto contrasto rispetto all’edizione del 2016", quando solo Italia, Galles, Irlanda del Nord e in parte Germania l'avevano adottata. Sempre nel 2016 ci fu un solo gol da un terzo, a Euro 2020 sono stati 16.