Il figlio di Simic a un passo dal Salisburgo: affare da 4 milioni di euro

Roko Simic lascerà la Lokomotiv Zagabria: sarà la cessione più cara della storia del club

Roko Simic è ad un passo dall'approdo al Red Bull Salisburgo. Secondo quanto risulta a Sportske Novosti, il figlio di Dario, ex difensore di Inter e Milan, dovrebbe lasciare la Lokomotiv Zagabria per volare in Austria, con il club che dovrebbe incassare 4 milioni di euro e il 10% della futura rivendita dell'attaccante.