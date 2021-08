Il Bologna ‘anticipa’ l’annuncio di Arnautovic: primo video sui social

L'austriaco sarà un nuovo attaccante della squadra di Sinisa Mihajlovic

Dopo l'esperienza all'Inter, Marko Arnautovic è pronto a mettere di nuovo piede in Italia. Per il suo matrimonio con il Bologna manca ormai solo l'annuncio ufficiale, anticipato comunque da un video condiviso sui social in cui "Si sconsiglia la visione alle persone facilmente impressionabili".