Ignashevich: “Mi spiace che Conte abbia lasciato l’Inter, non vedo l’ora torni”

L'ex Nazionale russo: "Lo scorso anno la sua Inter sembrava giocare al gatto col topo con i suoi rivali"

L'ex difensore della Nazionale russa Sergej Ignashevich, oggi opinionista per l'emittente sportiva del suo Paese Match TV, ha espresso parole di elogio nei confronti di Antonio Conte, ex tecnico dell'Inter: "Quale allenatore simpatizzo? Citerei Conte e la sua Inter della scorsa stagione. Tutti conoscono il calcio di Conte, ma ancora nessuno è riuscito ad adeguarsi. L'Inter sembrava giocare al gatto col topo con i rivali l'anno scorso e alla fine è finita in vetta alla Serie A. Mi dispiace molto che se ne sia andato. Ed è un peccato che non si sia trasferito al Tottenham. Non vedo l'ora che guidi una nuova squadra".