Iervolino su Sabatini: “Dirigente di grande esperienza. Faremo felici i tifosi”

L'elogio del presidente della Salernitana all'ex dirigente nerazzurro, prossimo a firmare con il club granata

La nuova avventura di Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo della Salernitana è praticamente (quasi) ufficiale a giudicare dalle parole del neo-presidente della Salernitana Danilo Iervolino che durante la conferenza stampa di presentazione ha così parlato dell'ex dirigente nerazzurro: "Sabatini è un dirigente che ha sempre lavorato per grandi squadre, ero quasi imbarazzato ad avvicinarmi ad un personaggio di questo calibro. Ebbene, durante il nostro colloquio mi ha fatto impazzire la sua professionalità, la sua voglia di vincere di lavorare. Sono per una gestione graduale della società di calcio, ci siamo subito piaciuti e sono convinto che ci siano tutti i presupposti per regalare grandissime soddisfazioni alla tifoseria".