Icardi-Wanda, Pochettino conferma: “Ha un problema personale”

L'allenatore del PSG commenta brevemente la situazione sentimentale dell'ex attaccante dell'Inter

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara non è passata inosservata neanche a Mauricio Pochettino. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Champions League del PSG, il tecnico dei parigini ha commentato brevemente la situazione di Maurito: "Ha un problema personale. Oggi non si è allenato. Sarà in rosa e vedremo stasera quando arriverà".