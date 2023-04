"Voglio davvero restare a Istanbul", ha detto Mauro Icardi in merito al suo futuro. L'attaccante, in prestito dal PSG al Galatasaray dove ha finalmente ritrovato se stesso, non torna indietro. Almeno è quello che si augura. Secondo quanto riportato da TNT Sports, l'ex capitano dell'Inter non sembra avere nostalgia di Parigi dove "ero con i migliori al mondo, ma quando andavo per strada non sentivo il calore di nulla. Qui vedo grande interesse per me" ha detto senza fronzoli l'ex beniamino dell'Inter, dove ha avuto modo di assaporare un calore che difficilmente - stando alle sue parole - ha trovato altrove.