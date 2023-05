Il venti maggio del 2018, la rete nei minuti finali di Matias Vecino suggellava il ritorno dell'Inter in Champions League e l'inizio di una nuova era, culminata quest'anno col raggiungimento della finale di Istanbul. Un momento che Mauro Icardi non dimentica, anzi celebra dal proprio profilo Instagram con un pensiero per i suoi ex compagni: "Cinque anni fa potevamo dire di aver raggiunto nuovamente il tetto d’Europa, tornando dopo tanti anni difficili a giocare la Champions League. Oggi, 5 anni dopo, l’Inter è in Finale, in bocca al lupo, vi auguro sempre il meglio con tutto il mio cuore".