Il Galatasaray è sempre più primo nel campionato turco grazie al netto 3-0 imposto al Fenerbahce, a domicilio, nell'accesa stracittadina di Istanbul. Il tris calato sul prato dello stadio Şükrü Saracoğlu permette al Gala di andare a + 4 in classifica, per la gioia di Mauro Icardi, autore del gol che ha messo il punto esclamativo sulla larga vittoria al decimo minuto di recupero del secondo tempo: "Another Derby, the same Story", ha scritto Maurito su Instagram proponendo la celebre esultanza che fece dopo la tripletta segnata al Milan il 17 ottobre 2017.