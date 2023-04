Il Galatasaray assapora da settimane la chance di tornare campione di Turchia, ma ieri è arrivata una frenata al cospetto del Karagumruk di Andrea Pirlo: 3-3 il finale, con l'ex nerazzurro Mauro Icardi protagonista in negativo con un penalty fallito nella ripresa al 67'. In classifica, i giallorossi di Istanbul hanno 70 punti, 7 in più dei rivali cittadini del Fenerbahçe che però hanno una gara in meno.