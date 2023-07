Fine della corsa per Diego Godin. L'uruguaiano ex Inter, riferiscono i colleghi di TyC Sports, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e di chiudere la sua carriera di calciatore professionista. Il difensore ha informato i dirigenti del Vélez dell'intenzione di applicare la clausola rescissoria che compare nel suo contratto e giocherà la sua ultima partita contro l'Huracán. "Sebbene avesse una proposta per andare al Nacional de Uruguay, ha ringraziato il suo interesse e ha informato che non continuerà a giocare a calcio", si legge.