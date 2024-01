Il futuro di Lorenzo Pirola potrebbe essere al Torino. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il centrale potrebbe essere il sostituto di Buongiorno a fine stagione. Qualora la Salernitana dovesse retrocedere la valutazione non sarebbe nemmeno troppo elevata.

La scorsa estate l'Inter ha ceduto ai campani il giocatore a titolo definitivo, riscattato per 5 milioni dalla sua nuova società e con un controriscatto in favore dei nerazzurri a 13 che non è stato esercitato.