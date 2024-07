Robin Gosens può tornare in Italia. Sull'ex Inter c'è l'interesse del Torino, con Duvan Zapata (suo compagno ai tempi dell'Atalanta) che secondo Tuttosport ha alzato il telefono per chiamare il tedesco e provare a facilitare l'affare: i granata stanno tendando di avvicinarsi alla richiesta di 10 milioni dell'Union Berlino, ma al momento si sono fermati a una proposta da 7 milioni più circa uno per il prestito oneroso. "Le parti, ogni giorno che trascorre, sono più vicine", assicura TS.