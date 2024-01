José Mourinho in Arabia Saudita? Non è così scontato, almeno non secondo il The Times. stando a quanto riportato oggi dal quotidiano britannico, infatti, il tecnico portoghese, dopo l'addio alla Roma, avrebbe in cuor suo l'idea di continuare a lavorare ancora in Italia. E allora occhio al Napoli: lo Special One, questa settimana, assisterà da spettatore a una partita di Serie A per confermare la voglia di rimanere in questo campionato. E la prossima settimana - secondo fonti inglesi - sarebbe in programma proprio un incontro tra Mou e De Laurentiis.