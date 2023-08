Smentite secche sul fronte bianconero, totale indifferenza su quello nerazzurro. Sono queste le reazioni registrate dalla redazione di Sport Mediaset in merito all'indiscrezione di questa mattina legata ai contatti che Romelu Lukaku avrebbe allacciato con la Juventus già nel mese di marzo prima di trovare l'accordo il 12 luglio scorso, pratica fuori regolamento per la quale l'Inter sarebbe pronta a tutelarsi per vie legali.