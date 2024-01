Jens Odgaard è pronto a tornare in Italia. L'ex attaccante dell'Inter è sempre più vicino al Bologna: la trattativa con l'AZ Alkmaar è alla fase finale con gli ultimi dettagli da sistemare, sarà un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che il danese è atteso in serata in città per poi sostenere le visite mediche nella giornata di domani.