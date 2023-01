Dopo Claudio Ranieri, il Cagliari sogna un altro grande ritorno. Secondo Sky Sport sono infatti in corso delle valutazioni per capire i margini di un nuovo capitolo in Sardegna di Radja Nainggolan: nelle ultime ore si è alimentata una voce che vorrebbe possibile il ritorno in rossoblù del Ninja, ora ai margini della rosa dell'Anversa e che dal primo febbraio può essere tesserato liberamente. Per l'ex Inter sarebbe il terzo ritorno sull'isola: il belga infatti ha già vestito la maglia dei sardi dal 2010 al 2014, nella stagione 2019/20 e da gennaio a giugno 2021.