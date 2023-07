Nella giornata di domani, Roberto Gagliardini, centrocampista che si è svincolato dall'Inter dopo cinque stagioni e mezzo, si sottoporrà alla visite mediche di rito per conto del Monza, club al quale si legherà firmando un contratto fino al 2024 con opzione per un anno aggiuntivo in caso di salvezza. Lo rivela Sky Sport.