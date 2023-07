Il Monza fa sul serio per Danilo D'Ambrosio, ora tentato dall'esperienza in biancorosso dopo la separazione con l'Inter. L'offerta dei brianzoli, riferisce Sky Sport, è di un anno più opzione in caso di salvezza. Una proposta che consentirebbe a D'Ambro di rimanere a vivere a Milano, senza dover cambiare casa. "Attualmente sembra propenso ad accettare questa proposta, ma domani si saprà con certezza la sua decisione", aggiunge Gianlucadimarzio.com.