Cesare Casadei andrà in prestito in Championship, la Serie B inglese, e lo farà al Leicester. Il tentativo delle scorse ore della Lazio, infatti, non ha avuto buon esito, ecco perciò che l'ex centrocampista nerazzurro adesso in forza al Chelsea si trasferirà temporaneamente alla corte di Enzo Maresca. Come riportato da Sky Sport, le visite mediche del classe 2003 sono fissate per domani.