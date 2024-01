Nei giorni scorsi Antonio Conte ha incontrato per la seconda volta di persona Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ma ha preso tempo perché non convinto al 100% del progetto. Lo riferisce Sportitalia, aggiungendo che la priorità del tecnico salentino per la prossima stagione sarebbe invece il Milan, dove la permanenza di Pioli è tutt'altro che scontata.

𝗘𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗜 - 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲 𝘃𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻‼️️



Secondo quanto rivelato da SportitaliaMercato, l'allenatore salentino ha incontrato Aurelio De Laurentiis ma ha preso tempo sull'ipotesi #Napoli pic.twitter.com/K8fAmKfoeF — Sportitalia (@tvdellosport) January 4, 2024