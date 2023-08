Inizia la caccia al sostituto di Roberto Mancini, che quest'oggi ha rassegnato in maniera improvvisa le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale. I principali indiziati, vista la loro situazione di tecnici liberi, sono Antonio Conte, che già in passato ha guidato gli Azzurri, e Luciano Spalletti fresco di titolo di campione d'Italia col Napoli.

In lizza anche due vecchi conoscitori del pianeta Italia come Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, ma secondo Sportitalia c'è da prendere in considerazione anche l'ex allenatore del Frosinone Fabio Grosso, idea del presidente FIGC Gabriele Gravina. Grosso in estate ha rifiutato alcune offerte tra cui quella dell'Olympique Marsiglia.