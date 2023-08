Ospite in collegamento di Sky Sport, Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, è stato incalzato dai giornalisti in studio su Alexis Sanchez, giocatore che si è svincolato dal club francese nonostante un'ottima stagione e che in Italia è stato accostato all'Inter: "Ci ha dato tanto, anche a livello di atteggiamento - le sue parole -. Siamo stati molto fieri di quello che ci ha dato. Ma prendendo Aubameyang abbiamo cercato di dare più velocità e verticalità alla squadra, sappiamo cosa è capace di fare".