C'è sarebbe anche Stefano Pioli tra i profili presi in considerazione da De Laurentiis per la panchina del Napoli del futuro in caso di separazione con Walter Mazzarri. Lo riferisce Il Mattino, spiegando che sarebbe già in atto un vero e proprio casting azzurro che includerebbe anche l'attuale allenatore del Milan, la cui permanenza a Milano nella prossima stagione. Oltre a Pioli sono in corsa anche altri due ex Inter: il sogno resta Antonio Conte, con Gian Piero Gasperini e il viola Vincenzo Italiano tra le alternative.