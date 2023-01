Andrea Pinamonti è uscito malconcio dalla gara tra Fiorentina e Sassuolo. Un infortunio muscolare, secondo La Gazzetta dello Sport, che potrebbe tenere fuori l'ex giocatore nerazzurro per un tempo che dovrebbe oscillare tra i venti e i trenta giorni. Dal punto di vista degli infortuni non è un momento felicissimo per i neroverdi, visto che nella stessa gara si è fermato anche Consigli, che ha finito la gara ma ha poi svolto una serie di esami che hanno evidenziato problemi fisici tali da costringerlo a fermari più o meno per lo stesso periodo di Pinamonti.