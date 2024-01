Ultimi mesi di Romelu Lukaku a Roma? Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, non sarà facile per i giallorossi confermare l'attaccante belga per via degli alti costi dell'operazione: tenere Romelu comporta una "manovra" da 80 milioni di euro, tra costo del cartellino (43 milioni di euro) e ingaggio al lordo almeno per un triennale. Oggi lo stipendio del belga pesa per circa 10 milioni, in virtù anche del Decreto crescita, i cui benefici però non potrebbero essere sfruttati su un eventuale nuovo accordo, da firmare in caso la prossima estate.

La Roma, in caso di addio di Big Rom, punterebbe ancora su Tammy Abraham, che ha un contratto fino al 2026. Chiaramente, c'è da verificare la condizione di un ragazzo assente da tantissimo tempo per infortunio. E allora occhio al profilo di Hugo Ekitiké.